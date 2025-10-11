Orgoglio Rimini: gran colpo a Perugia (0-1)

Vittoria preziosa e meritata del Rimini contro un Perugia apparso allo sbando (0-1). Rimini in vantaggio al 25’ con Lepri, che punisce in area un disimpegno errato di Tozzuolo gonfiando la rete con un preciso sinistro. Il Perugia abbozza una reazione dieci minuti dopo Matos si mangia un gol spedendo fuori di testa da distanza ravvicinata.

Dopo l’intervallo si riparte con il Rimini che si difende con ordine e il Perugia fa una fatica tremenda ad essere pericoloso. Al 20’ della ripresa il Rimini invocherebbe pure un rigore per un “mani” di Giraudo in area: D’Alesio si gioca la card, ma il controllo Var non porta alla concessione del penalty. Nel finale il Perugia prova a spingere forte ma prima Vitali blocca sul tiro di Kanoute e poi Giraudo di testa manda fuori. L’arbitro concede 6’ di recupero ma il Perugia è scomparso dal campo e il Rimini gestisce con lucidità la vittoria.