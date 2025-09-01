Mercato Rimini, la diaspora continua: dopo le cessioni Parigi al Latina e di Falbo al Ravenna, ecco Garetto alla Ternana

Una diaspora: il Rimini sta vendendo tutti i suoi pezzi pregiati che andrà poi a sostituire con ragazzini provenienti dai settori giovanili di Serie A che verranno tutti messi sotto contratto al minimo federale di 21.865 lordi (quelli nati prima del 31 dicembre 2005) o di 15.535 (quelli nati dopo il 1° gennaio 2006). Dopo Parigi, che si è accasato al Latina, e Falbo, che ha firmato con il Ravenna, ecco la cessione di Garetto alla Ternana. Entro sera sono attese anche le partenze di Langella (Cosenza o Ascoli), Megelaitis (Perugia o Salernitana) e forse di Ubaldi (potrebbe risolvere il contratto).