Mercato Rimini: il Latina sorpassa l’Ascoli e si assicura il bomber Parigi

Sorpasso del Latina sull’Ascoli per il bomber del Rimini Giacomo Parigi, che approda in maglia laziale. Ecco l’annuncio del Latina: “ Il Latina Calcio 1932 annuncia con orgoglio l’acquisto a titolo oneroso di Giacomo Parigi, attaccante classe 1996, reduce da una stagione eccellente con il Rimini: 14 reti e 8 assist nel campionato di Serie C 2024/2025. Il calciatore ha firmato un contratto biennale. Parigi vestirà la maglia numero 97 e porterà con sé un bagaglio importante di esperienza e concretezza: 123 presenze in Serie C, avendo indossato la maglia di diverse squadre della categoria”.