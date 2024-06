Mercato Rimini, a Benevento sono sicuri: “Lamesta ha detto sì”

L’ultimo tentativo del Rimini ma potrebbe andare in porto solo parzialmente al massimo. Oppure per niente. Stavolta tentativo con Morra e Lamesta perchè con il Benevento la trattativa c’è stata a Bologna mercoledì scorso e al momento basta e avanza quella. Le due società si erano lasciate con la risposta dei biancorossi entro oggi all’offerta campana di 300mila euro per i cartellini di entrambi i giocatori. Ma la risposta potrebbe tardare perchè il Rimini vuole un cenno dai due giocatori alla nuova offerta di un corposo triennale proposto. Magari non alle cifre dei giallorossi ma molto vicine. Il Rimini ha dei parametri e non può superarli perchè va bene il lato tecnico dell’operazione ma c’è anche quello economico ogni volta che condiziona la sostenibilità o meno di un club. Senza considerare che in tutto questo contesto, nel caso di rinnovo, bisognerà anche mettere nel conto le commissioni all’agente che è lo stesso di entrambi. Insomma la società biancorossa sta facendo di tutto per tenere Morra e Lamesta, adesso tocca a loro: prendere o lasciare fermo restando che in caso di rifiuto il Rimini a malincuore dovrà lasciarli andare. E da quanto trapela Lamesta ormai ha in testa il Benevento, mentre Morra è indeciso e questo suo prendere tempo sta irritando il Benevento che tra poco potrebbe cambiare strada e buttarsi con decisione sul modenese Manconi. Dalla Campania fanno sapere addirittura che Lamesta avrebbe già detto no al rilancio della società romagnola anche se dalla sponda biancorossa non arrivano conferme. Fatto sta che il Rimini ne vuole uscire bene da questa vicenda, non vuole passare per quello che ha ceduto due pezzi pregiati senza colpo ferire perchè non è mai stato nelle sue intenzioni farlo.

Comunque vada si punta a chiudere la vicenda prima dell’inizio dei test previsti la prossima settimana o mala che vada prima del ritorno agli allenamenti.

Presentazione di Buscè

Infine Antonio Buscè: finalmente sta per arrivare il giorno della presentazione dell’allenatore campano prevista per lunedì (ora e luogo ancora da scegliere).

