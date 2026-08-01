Massimo Gadda: “Al Rimini non puoi dire di no”

Il Rimini riparte con un veterano come Massimo Gadda in panchina. Il tecnico milanese (ormai romagnolo d’adozione) guiderà i biancorossi in Eccellenza per iniziare la risalita. “Quando ho ricevuto la chiamata del drettore (Tamai, ndr) che mi ha parlato di questa opportunità avevo diverse proposte in ballo, ma non ci ho pensato un attimo. Ci sono piazze alle quali non puoi dire di no, al di là della categoria in cui sono, Rimini è una di queste. Personalmente è una sfida affascinante. So che i tifosi sono molto amareggiati per quanto è accaduto, sta a noi cercare di riaccendere il loro entusiasmo. Ma lo dico chiaro fin da subito, non è perché siamo il Rimini che vinceremo a mani basse il campionato di Eccellenza. Anzi, dobbiamo portargli tanto rispetto”.

Ad affiancare Gadda ci saranno Nicola Borini che sarà il nuovo preparatore atletico, Stefano Dadina che sarà l’allenatore dei portieri, poi Andrea Bruniera e Paolo Sciaccaluga che lo affiancheranno come collaboratori tecnici.