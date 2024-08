Mattia Leoncini lascia il Rimini e sale in B a Pisa. Lo ufficializza il club biancorosso in una nota: “ Il Rimini FC comunica di aver ceduto a titolo oneroso al Pisa il calciatore Mattia Leoncini. Il centrocampista classe 2004 in maglia a scacchi ha collezionato le sue prime 24 presenze tra i professionisti. Il Club augura a Mattia il meglio per il prosieguo della carriera”.