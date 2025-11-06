La Scarcella annuncia: “Sottoscritto il preliminare per la cessione del 100 per cento del Rimini a Nicola Di Matteo. Domani il pagamento per il dissequestro delle quote”

Un comunicato emesso quando il buio è già fitto, per cercare di far passare inosservato l’ennesimo affronto nei confronti della città di Rimini. Alle 21.36 l’ufficio stampa di Giusy Anna Scarcella ha fatto comunicare di aver sottoscritto il preliminare per la cessione del 100 per cento della società a Nicola Di Matteo.

Il comunicato: “Rimini Fc comunica che in data odierna è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione del 100% delle quote societarie da parte della Building Company S.r.l. al gruppo guidato da Nicola Di Matteo. In merito all’operazione, Giusy Anna Scarcella ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione: «In questi mesi abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità per tutelare il Rimini F.C. e garantirgli un futuro. Alla luce delle circostanze, non era più possibile da parte mia assicurare la continuità gestionale e finanziaria necessaria al club. Desidero ringraziare il gruppo guidato da Nicola Di Matteo per aver accolto la sfida con determinazione, consentendo al Rimini di proseguire il proprio cammino e di mantenere viva la sua identità. Sono sicura che questo passaggio riporterà serenità, entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente biancorosso, in particolare ai ragazzi e allo staff che ogni giorno lavorano per onorare questa maglia»

Nella giornata di domani è previsto il pagamento finalizzato al dissequestro delle quote e il conseguente passaggio di consegne alla nuova proprietà”.