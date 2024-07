La presidente Stefania Di Salvo: «Il Rimini punta in alto»

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione del nuovo tecnico Antonio Buscè, si è vista anche la presidente biancorossa Stefania Di Salvo: «Vogliamo fare meglio di quanto il Rimini si è comportato in questa stagione. A me non piace perdere: puntiamo sempre più in alto». Oltre al campo, la nuova società, contestata dai tifosi per il logo, pensa anche a stadio e a Gaiofana: «A breve ci sarà la sottoscrizione della convenzione della Gaiofana, quindi faremo i successivi step. Per lo stadio attendiamo novità a breve»