La presidente Di Salvo: “Rimini ha conquistato il mio cuore”

Terminato il girone di andata con un eccellente 7° posto solitario, il Rimini Fc ha festeggiato ieri sera il Natale con i suoi tifosi nella cornice del Coconuts. Tra video dei gol del girone di andata e di alcuni momenti simpatici, ci sono stati i saluti introduttivi della presidente Stefania Di Salvo che ha ringraziato gli sponsor, l’amministrazione comunale (era presente l’assessore Michele Lari), il vescovo Nicolò Anselmi, lo staff e tutti i dirigenti dell’area tecnica: «Il Rimini è una società che dà un futuro. E’ stato un anno intenso e pieno di emozioni, ho imparato a conoscere gente preziosa, ho imparato a gioire per le nostre vittorie e ad essere delusa per le sconfitte: il Rimini ha conquistato il mio cuore. Al punto che oggi posso dire che io ho imparato ad amare il Rimini. Ci aspettano altre due partite per chiudere l’anno in bellezza».