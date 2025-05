I play-off del campionato di Serie C danno maggior valore, seppure a posteriori, al campionato del Rimini. Saranno infatti Pescara e Ternana le due squadre che si giocheranno il quarto e ultimo biglietto d’accesso alla Serie B. E un dato, anzi due, balzano agli occhi. Il Rimini con queste due formazioni durante la regular season non ha mai sfigurato. Contro gli abruzzesi i biancorossi hanno perso in casa all’andata (0-1) in maniera immeritata, poi hanno pareggiato al ritorno all’Adriatico senza strafare, ma anche senza subire in maniera particolare. Contro gli umbri c’è stato un pareggio in trasferta per 1-1 e un’evitabile sconfitta casalinga (0-1). Quindi nessuna debacle, se non la maledizione del Romeo Neri, o meglio l’incapacità di interpretare al meglio le partite casalinghe.

Altro dato da valorizzare è che per la seconda stagione consecutiva, dopo l’exploit della Carrarese dell’anno scorso, è il Girone B che esprime la squadra promossa attraverso i play-off. Questo vuol dure che il Rimini, senza fare gli straordinari ma anzi prenotando un posto praticamente a metà stagione, ha conquistato per due anni di fila i play-off nel girone nettamente più difficile e competitivo. Sono considerazioni che, a mente fredda e fuori dal clima di comprensibile delusione per la brutta sconfitta interna contro la Vis Pesaro, fanno capire che è stato svolto un buon lavoro dallo staff tecnico, sia nella scelta degli allenatori, sia per quanto riguarda i giocatori. Altro elemento a favore del Rimini è che formazioni di un altro girone che hanno fatto una certa strada nella post-season, Giana Erminio e Vicenza, siano state affrontate ed eliminate dai romagnoli in Coppa Italia di Serie C.