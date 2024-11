La dimensione del sogno è ciò che manca a chi tifa Rimini

Essendo in tema di elezioni presidenziali negli Stati Uniti, uno slogan celebre della campagna elettorale di Obama fu “Yes, we can”. Fatte le debite proporzioni, a Rimini e per i tifosi del Rimini lo slogan si potrebbe trasformare in “No, we can’t”. Cos’è che non si può fare? Sognare. Che è uno step ulteriore rispetto a concetti tipo: società solida, squadra solida, allenatore bravo e preparato. Tutto vero e incontestabile, ma quando in un gioco come il calcio manca la dimensione del sogno, l’ambizione anche solo mentale di raggiungere livelli di eccellenza assoluta ecco che tutto diventa gradualmente ordinario. Ed è triste che questo accada nella città di Fellini, che con i sogni ha vinto un Oscar.

A meno di effetti speciali che non sono da escludere nell’immediato (nuovo stadio, nuovo centro sportivo), ciò che latita tra i tifosi biancorossi non è la fiducia in un presente onorevole ed accettabile, non è la considerazione e la gratitudine per quanto fatto da questa società, quanto il fuoco e la passione per obiettivi importanti, come la Serie B. La “malattia” che grava sull’ambiente biancorosso si chiama “Aurea Mediocrità”.

A Rimini manca la Dimensione del Sogno per tanti motivi. A livello tecnico si fa fatica ad emozionarsi per una squadra in cui mancano giovani forti, prospetti che quando li vedi giocare pensi: “E’ una delle ultime volte che lo vedo in questa categoria”. Mancano i giovani forti, ma anche gli “anziani bravi”, cioè quei giocatori di assoluta qualità, che dai palcoscenici metropolitani si spostano in periferia per prendersi gli ultimi applausi. E mancano anche i giocatori riminesi, tranne il verucchiese Tomas Lepri, il solo di questo Rimini che abbia reali possibilità di salire ancora, e Diego Accursi, che però gioca praticamente mai. Non rimane che affezionarsi al progetto della società, che però richiede tempi lunghi, tanta fiducia e passaggi burocratici: insomma, richiede tanta lungimiranza. Però nel frattempo il sabato e la domenica non si manda in campo il Progetto ma una squadra.