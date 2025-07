La crisi del Rimini: stipendi di maggio finalmente in arrivo, Petracca atteso venerdì in città

Il direttore sportivo del Rimini, Antonio Di Battista, il solo socio-dirigente rimasto in carica dopo le dimissioni del vice presidente Sanapo e del direttore generale Geria (che si è già accasato al Palermo), ha comunicato che la proprietà del club biancorosso avrebbe provveduto nella mattinata di oggi ad effettuare i bonifici per i pagamenti degli emolumenti di maggio. Questo passo, se fosse confermato domattina dall’arrivo dei soldi sui conti correnti dei tesserati federali, non eviterebbe la penalizzazione (che arriverà senza meno) ma quantomeno potrebbe impedire la messa in mora da parte dei calciatori sotto contratto. Ricordiamo che a inizio settimana erano stati pagati i contributi Inps. Fatto questo primo passo, domattina Stefano Petracca, marito della presidente Stefania Di Salvo, è atteso a Rimini per la sesta Commissione consiliare “Turismo-Sport-Lavoro” fissata per le ore 8.45: la presidente Annamaria Barilari ha infatti invitato alla seduta i vertici della Responsible per chiedere lumi sulla questione Rimini e sulla questione lavori all’area ex Ghigi.