Un’altra giornata di vana attesa a Rimini. Altre promesse spese e non mantenute. Dopo aver pagato tre giorni fa i contributi Inps, da Campobasso continuano a dire di essere pronti a pagare gli stipendi di maggio, ma di soldi, sui conti correnti di giocatori, allenatori e collaboratori, non ne sono arrivati. E già oggi potrebbero partire le prime pec con la richiesta di messa in mora della società.

