La crisi del Rimini: alle 19 la curva Est chiama a raccolta i tifosi sotto la sede

La Curva Est ha emsso un nuovo comunicato, invitando i tifosi ad andare allo stadio all’allenamento del pomeriggio e a manifestare poi sotto la sede alle 19.

“E ora chi salverà il Rimini da questa morte annunciata? Potremmo dire tante altre cose, ma adesso quel che conta è che la squadra è a ranghi ridottissimi e con un allenatore che già non andava in panchina e che ieri non ha tenuto l’allenamento, il mercato in entrata non può essere fatto a causa della fidejussione mai presentata (cosa che mette anche a rischio l’intero settore giovanile), e in uscita hanno iniziato a svendere (per il momento un giovane di belle speranze che quest’anno sarebbe stato utile e che probabilmente l’anno prossimo sarebbe valso molto di più). Tutto questo significa non avere assolutamente alcuna prospettiva. Il timore, a questo punto fondato data la totale inaffidabilità dei soggetti in questione che non tengono fede nemmeno alle scadenze fuori tempo massimo che essi stessi proclamano, è che facciano cassa l’ultimo giorno di mercato (1 settembre) e spariscano definitivamente. A quel punto l’annata sarebbe buttata (visti anche i punti di penalizzazione accumulati) e il Rimini non potrebbe che avviarsi verso il fallimento. Quel che è sotto gli occhi di tutti è che questa non-società non è assolutamente in grado di fare calcio. Non è un’opinione ma sono i fatti che parlano.

Chiediamo a tutta la piazza di sfiduciarli, insieme a noi, oggi sotto la sede della Rimini Calcio. Gli chiederemo di andarsene tutti insieme, tifoseria e persone che amano Rimini, calciatori, famiglie del settore giovanile, lavoratori storici del Rimini; e che rimettano la società in mano al comune e quindi al sindaco (come spesso accade in questi casi), che dovrà poi vagliar il miglior progetto acquirente. Chi afferma che non ci sono possibili compratori mente. Mettiamo un punto a questa situazione scandalosa e ricominciamo. Basta bidoni, bidonari, pallinari vari. Chiediamo a tutti i calciatori di tenere duro, mettersi una mano sul cuore e rimanere a Rimini (anche dopo l’uno settembre) finchè questi soggetti non se ne vanno. Restiamo compatti insieme.

Appuntamento oggi ore 17.30 all’ingresso dei distinti per sostenere la squadra agli allenamenti. Ore 19 presso la sede della Rimini Calcio. Abbiamo bisogno di un presente e futuro migliori di questo. Prendiamoceli”.