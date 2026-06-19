La cordata che punta a diventare il nuovo Rimini annuncia l’ingresso di Roberto Benedettini

Il nuovo Rimini Calcio, in attesa della affiliazione in una nota ha annunciato l’ingresso nel gruppo di Roberto Benedettini, presidente della F.lli Benedettini spa e Amministratore Unico di VIP S.r.l. (Shuttle Italy Airport). «Ho deciso di aderire a questo progetto perché credo fortemente nel valore della partecipazione e nel ruolo che una squadra di calcio può avere per una comunità. Il Rimini deve essere un patrimonio della città e del territorio. Come tifoso e come imprenditore desidero dare il mio contributo affinché questa iniziativa possa crescere e diventare un esempio di collaborazione tra impresa, sport e comunità». La F.lli Benedettini S.p.A. è una storica azienda sammarinese attiva nel settore dei trasporti e della mobilità da oltre un secolo.