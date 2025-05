La carica di Buscè verso Rimini-Vis Pesaro: “Niente calcoli, bisogna andare più forte di loro”

La battuta può apparire scontata, ma è quanto mai vera: il Rimini spera in “un mercoledì da leoni”. Perché avere ragione della Vis Pesaro (si gioca domani sera al Neri alle ore 20), staccando così il biglietto che regala l’accesso al secondo turno nazionale dei play-off, non sarà impresa facile. Nonostante i biancorossi di Romagna abbiano un jolly da giocare non indifferente. In caso di ulteriore pareggio, infatti, dopo quello preziosissimo strappato al “Benelli” proprio all’ultimo respiro, a passare il turno sarebbero proprio Colombi e compagni perché vincitori della Coppa Italia e quindi testa di serie. Quello che è certo è che sarà una serata da cuori forti con il “Romeo Neri” che va incontro a un secondo sold out dopo quello visto con la Giana Erminio.

“Andiamo ad affrontare una squadra che come ho già avuto modo di dire è composta da giocatori forti, esperti, fisici, bravi nei calci piazzati. - dice Antonio Buscé - hanno uno dei tecnici più bravi in circolazione e quindi non sarà facile. Noi non dobbiamo fare calcoli ma semplicemente andare più forte di loro, mettendoci tutta l’intensità possibile. Sappiamo che ci sarà lo stadio pieno e questo sarà un supporto importante e credo che questa squadra se lo meriti tutto per il cammino straordinario che ha fatto fino adesso”.