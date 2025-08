La Building Company annuncia: “Il Rimini è nostro”

Con un comunicato uscito poco prima delle 23, la Building Company annuncia l’acquisto del Rimini Fc. L’epilogo dell’ennesima giornata controversa per il mondo biancorosso: “Dopo aver adempiuto alle scadenze del 1° agosto - si legge nella nota - nella giornata odierna si è perfezionato il passaggio di consegne tra l’amministratore uscente Di Salvo e il nuovo amministratore unico Valerio Perini. La conclusione del closing è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, sancendo ufficialmente il nuovo assetto societario. La Building Company di Giusy Scarcella ha acquisito il 100% delle quote societarie del Rimini Football Club e nei prossimi giorni saranno perfezionati le autorizzazioni delle firme in Lega. Intanto domani si raduna anche la Primavera per iniziare la preparazione, nel pomeriggio di oggi, infatti, la dirigenza ha incontrato i ragazzi ed alcuni membri dello staff tecnico”.