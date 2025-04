L’uno-due del Rimini vale il derby con la Vis Pesaro (1-2)

Il Rimini sbanca il Benelli di Pesaro vincendo in rimonta il derby con la Vis (1-2). I biancorossi sono stati bravi a non lasciarsi distrarre dalla finale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì al Neri con la Giana Erminio, reagendo benissimo allo svantaggio arrivato al 38’ per un calcio di rigore realizzato da Di Paola. Nella ripresa il Rimini è ripartito fortissimo e in cinque minuti, dal 50’ al 54’, ha firmato il sorpasso con il tocco sotto porta di Ubaldi, su cross di Cinquegrano, e con la conclusione dal limite dell’area di Fiorini sugli sviluppi di un corner.