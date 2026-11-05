“In campo per il futuro”: l’iniziativa del Rimini parte con gli studenti della Fondazione Karis

Il Rimini lancia “In Campo per il Futuro”, un progetto che punta a costruire un rapporto stabile tra il mondo della scuola e quello del calcio, trasformando lo sport in uno strumento di educazione, aggregazione e appartenenza. Il primo appuntamento è in programma sabato 7 novembre alle ore 15, in occasione della partita Rimini-Medicina Fossatone, allo stadio Romeo Neri.

“In questa occasione - annuncia il club saremo lieti di ospitare gli studenti e le famiglie della Fondazione Karis – Karis Schools, che saranno accolti nel settore Distinti per vivere insieme le emozioni della partita e sostenere i colori biancorossi. Si tratta di un progetto che va oltre l’invito allo stadio. La società intende infatti entrare direttamente negli istituti scolastici, organizzando incontri con i propri calciatori e rappresentanti della stessa per condividere con gli studenti esperienze, testimonianze e valori fondamentali, promuovendo il rispetto delle regole, il sacrificio, il lavoro di squadra, l’inclusione e la capacità di affrontare le difficoltà. L’obiettivo dell’iniziativa è creare occasioni di confronto e avvicinare i giovani non soltanto alla pratica sportiva, ma anche alla storia e all’identità calcistica della città”.