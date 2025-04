Il tecnico Buscè tra Pontedera-Rimini di lunedì e il campionato che verrà: «Non staccheremo la spina. Del mio futuro ci sarà tempo per parlarne»

Nessuna distrazione. Perché ai play-off (che per il Rimini inizieranno l’11 maggio) sarebbe bene arrivarci con lo spirito giusto. Ecco perché lunedì, sul campo del Pontedera, Antonio Buscè vuole vedere una squadra concentrata e determinata. «Sappiamo che sarà una partita difficile, dura, contro una squadra in salute che è ancora alla ricerca dei punti play-off. Ma come ho detto ai ragazzi è importante che noi non stacchiamo la spina».

Dopo aver fatto la conta degli assenti (a Pontedera non ci saranno Cernigoi, Brisku, Accursi, Gorelli, Megelaitis e Cioffi), Buscè parla anche del suo futuro. Il Rimini lo vuole confermare ad ogni costo, ma il tecnico prende tempo: «Sono concentrato sulla mia squadra e su quello che ci aspetta. Capisco l’attenzione ma pensare a questa cosa mi porterebbe via solo energie. Pensiamo a fare del nostro meglio, poi, a bocce ferme ci sarà tempo per parlarne».