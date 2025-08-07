Il sindaco incontra i nuovi proprietari del Rimini: “Ho chiesto garanzie, chiarezza e trasparenza”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato i nuovi proprietari del club biancorosso. Lo annuncia lo stesso primo cittadino in una nota: “Quest’oggi insieme all’assessore allo Sport Michele Lari ho incontrato in Municipio la nuova compagine societaria che nei giorni scorsi ha acquisito la Rimini Calcio. Un incontro richiesto dalla proprietà durante il quale ho espresso certamente il mio formale benvenuto, ma al contempo non ho potuto esimermi dall’esprimere le preoccupazioni dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi sei mesi.

Ho ribadito che l’Amministrazione, i tifosi, la città sono in attesa di conoscere ufficialmente programmi, intenzioni e obiettivi. Per quanto riguarda il Comune di Rimini, proprietario del campo di gioco e parte attiva nel processo in corso di rinnovamento dell’impiantistica sportiva cittadina, non possiamo che rinviare ogni valutazione al chiarimento di tutte queste e altre partite; il Comune di Rimini, proprietario dello stadio, chiede garanzie su proprietà e consistenza della stessa, visti e considerati soprattutto il coinvolgimento diretto della precedente proprietà in due questioni strategiche, il centro sportivo alla Gaiofana e l’operazione nuovo stadio”.