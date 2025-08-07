Il sindaco incontra i nuovi proprietari del Rimini: “Ho chiesto garanzie, chiarezza e trasparenza”

Rimini Calcio
  • 07 agosto 2025
Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato i nuovi proprietari del club biancorosso. Lo annuncia lo stesso primo cittadino in una nota: “Quest’oggi insieme all’assessore allo Sport Michele Lari ho incontrato in Municipio la nuova compagine societaria che nei giorni scorsi ha acquisito la Rimini Calcio. Un incontro richiesto dalla proprietà durante il quale ho espresso certamente il mio formale benvenuto, ma al contempo non ho potuto esimermi dall’esprimere le preoccupazioni dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi sei mesi.

Ho ribadito che l’Amministrazione, i tifosi, la città sono in attesa di conoscere ufficialmente programmi, intenzioni e obiettivi. Per quanto riguarda il Comune di Rimini, proprietario del campo di gioco e parte attiva nel processo in corso di rinnovamento dell’impiantistica sportiva cittadina, non possiamo che rinviare ogni valutazione al chiarimento di tutte queste e altre partite; il Comune di Rimini, proprietario dello stadio, chiede garanzie su proprietà e consistenza della stessa, visti e considerati soprattutto il coinvolgimento diretto della precedente proprietà in due questioni strategiche, il centro sportivo alla Gaiofana e l’operazione nuovo stadio”.

“Servono chiarezza e trasparenza”

“Certo è che - continua il sindaco - toccherà alla nuova proprietà dimostrare molto, quasi tutto. Le confuse condizioni con cui si è verificato questo passaggio di proprietà hanno contribuito ad alimentare un clima di sfiducia e incertezza rispetto al futuro di un pezzo della storia e dell’identità di questa città. Tocca dunque ai subentranti l’onore e l’onere del primo passo verso gli appassionati e verso Rimini. Su questa vicenda ci sono state in queste settimane parole dure, durissime, alcune non giustificabili in ogni senso, ma altre alimentate dai troppi silenzi dei protagonisti. Mi auguro che la nuova proprietà, un passo alla volta, recuperi la distanza che si è creata. C’è in ballo il rapporto con Rimini. Come amministrazione comunale abbiamo detto questo oggi ai referenti di Building Company. In maniera lineare e senza fare sconti. Soprattutto dopo le ultime settimane, la chiarezza e la trasparenza diventano adesso elementi primari, allo stesso livello di una campagna acquisti azzeccata o di un organigramma autorevole. I programmi per il futuro ci interessano più dei risultati sportivi nell’immediato. Le opinioni diano la precedenza ai fatti, almeno questa volta”.

