Il sindaco incontra i nuovi proprietari del Rimini: “Ho chiesto garanzie, chiarezza e trasparenza”

“Certo è che - continua il sindaco - toccherà alla nuova proprietà dimostrare molto, quasi tutto. Le confuse condizioni con cui si è verificato questo passaggio di proprietà hanno contribuito ad alimentare un clima di sfiducia e incertezza rispetto al futuro di un pezzo della storia e dell’identità di questa città. Tocca dunque ai subentranti l’onore e l’onere del primo passo verso gli appassionati e verso Rimini. Su questa vicenda ci sono state in queste settimane parole dure, durissime, alcune non giustificabili in ogni senso, ma altre alimentate dai troppi silenzi dei protagonisti. Mi auguro che la nuova proprietà, un passo alla volta, recuperi la distanza che si è creata. C’è in ballo il rapporto con Rimini. Come amministrazione comunale abbiamo detto questo oggi ai referenti di Building Company. In maniera lineare e senza fare sconti. Soprattutto dopo le ultime settimane, la chiarezza e la trasparenza diventano adesso elementi primari, allo stesso livello di una campagna acquisti azzeccata o di un organigramma autorevole. I programmi per il futuro ci interessano più dei risultati sportivi nell’immediato. Le opinioni diano la precedenza ai fatti, almeno questa volta”.