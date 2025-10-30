Il sindaco: “Il Rimini in vendita? Non risulta a nessuno” VIDEO

Il Rimini in vendita? Non risulta a nessuno. Lo denuncia il sindaco Jamil Sadegholvaad in consiglio comunale: “Io e l’assessore Lari abbiamo incontrato il custode giudiziario Bartalini e l’amministratore unico Buscemi. Abbiamo verificato che non sono al corrente di trattative di vendita: direi che è buffo che non sappiano nulla l’amministratore giudiziario e l’amministratore unico del Rimini. Ma c’è di più: si è vociferato di grandi gruppi interessati all’acquisto, io li ho contattati personalmente al telefono e alla mia domanda, come risposta ho ricevuto delle risate. Risate rispettose, ma pur sempre risate. Questa situazione è una vergogna per la città di Rimini: non ho rapporti con la proprietà, ma li ho con i giocatori, che stanno facendo un lavoro eccezionale al pari degli allenatori e dello staff del settore giovanile”.