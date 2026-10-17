Il Rimini vuole saltare anche l’ostacolo Sanpaimola

Sette vittorie consecutive in campionato, nove considerando anche quelle in Coppa Italia, un gruppo che viaggia a pieni giri e un entusiasmo dilagante che accompagna la rinascita biancorossa. Ma proprio quando i risultati iniziano a dare ragione al lavoro quotidiano, arriva il momento più delicato: quello in cui bisogna continuare a correre senza farsi sedurre dai numeri. Massimo Gadda lo sa bene e alla vigilia della sfida con il Sanpaimola (si gioca alle 15, arbitra Giorgini di Cesena) tiene il Rimini con i piedi ben piantati per terra. Niente calcoli, nessuna concessione alla presunzione: la striscia vincente va alimentata sul campo, una partita alla volta. Anche perché l’avversario attraversa un buon momento, nelle ultime quattro gare ha raccolto due pareggi e due vittorie, e dispone di individualità in grado di fare male.

«Torniamo subito in campo dopo la partita di Coppa Italia – dice Gadda - e ci troviamo di fronte una squadra che sta facendo bene. Il Sanpaimola è da prendere con le molle, perché ha giocatori capaci di metterti in difficoltà. Noi arriviamo da sette vittorie consecutive, ma sono state tutte partite dure, nelle quali abbiamo dovuto lottare per conquistare il risultato. Non c’è stato niente di facile».

Il Rimini ha dimostrato di avere qualità e carattere, ma la continuità passa dalla capacità di riproporre ogni volta lo stesso atteggiamento, senza lasciarsi condizionare dalla classifica o dalla serie positiva. «Il rischio più grande è diventare presuntuosi, pensare che, dopo sette vittorie, tutto possa essere più semplice. Non deve accadere. Dobbiamo capire che ogni partita ha una storia diversa e che il risultato sarà una conseguenza di quello che riusciremo a fare in campo. Ma non ho sentore che questo possa accadere. Siamo un gruppo molto unito e determinato. Viviamo tutti quello che sta succedendo attorno a questo Rimini. È una situazione che sentiamo nostra e che ci responsabilizza. Dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità».

Per quanto riguarda l’infermeria, oltre a Carmona e Moricoli non ci sarà neppure Nisi alle prese con un fastidio muscolare. Al suo posto Zannoni con Carnesecchi spostato a fare la mezzala. Confermato Bertani a fianco di Piazze.

Questa la probabole formazione biancorossa (4-3-1-2): Roberto; Fabbri, Nava, Maggioli, Magnanini; Zannoni, De Angelis, Carnesecchi; Cicarevic; Piazze, Bertani.