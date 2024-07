Il Rimini vende Lamesta al Benevento e fa una super plusvalenza. E’ fatta anche per Pietrangeli al Sudtirol: lunedì la firma

La telenovela è finita. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare oggi, ma Davide Lamesta si può già ritenere un nuovo giocatore del Benevento (domani è atteso in Campania per le visite mediche). L’accordo tra le due società è stato siglato ieri mattina: Lamesta passa ai giallorossi per una cifra intorno ai 300mila euro. Per lui un contratto triennale da 120mila euro a stagione, il quadruplo di quanto guadagnava in biancorosso. Per il Rimini è sicuramente una partenza dolorosa dal punto di vista tecnico, mentre da quello economico è una buonissima plusvalenza, visto che il suo cartellino era stato pagato 20mila euro. Tradotto, il guadagno è stato più o meno di 280mila euro. Da utilizzare per rafforzare la squadra.

La trattativa per portare Lamesta a Benevento è iniziata più o meno un mese fa, quando la società del presidente Vigorito, tramite il direttore tecnico Marcello Carli, ha presentato ufficialmente all’entourage riminese, la volontà di far vestire il giallorosso all’attaccante piemontese. E non solo a lui. Perché l’affare, sull’asse Campania-Romagna, doveva comprendere anche il trasferimento di Claudio Morra. Con una specifica ben precisa. Carli ha fatto capire a Geria e soci che il Benevento non voleva “scippare” Morra al Rimini tramite la clausola rescissoria: «Troviamo un accordo e facciamo il doppio affare». Il Rimini, dopo un’attenta valutazione, ha risposto con una richiesta, per Lamesta, intorno ai 350mila euro. Richiesta ritenuta totalmente fuori mercato dal Benevento che, al contrario, ha messo sul piatto 200mila euro. Una differenza che stava facendo saltare la trattativa che, però, si è sbloccata quando il Rimini ha preso atto della ferma volontà del calciatore di sposare il progetto della Strega. I biancorossi hanno abbassato la loro richiesta, i campani l’hanno alzata fino a trovare la quadra.

Pietrangeli al Sudtirol: si chiude

Lunedì saluterà Rimini anche il difensore centrale Nicola Pietrangeli. Il Sudtirol, che lo avrebbe voluto già a gennaio, ha affondato il colpo nelle ultime ore. L’accordo tra le società è a un passo, quello tra il club bolzanino e Pietrangeli è già stato raggiunto su tutta la linea. Un altro pezzo grosso che lascia Rimini.

E Morra?

Entro fine agosto partirà anche Morra: che potrebbe seguire Lamesta a Benevento, oppure salire nel Girone A al Vicenza oppure volare in Sicilia, al Catania, dove il tecnico Toscano, che lo avrebbe voluto un’estate fa a Cesena, ha di nuovo fatto il suo nome.

Arriva Chiarella

Intanto, nella casella in entrata, dopo Bellodi potrebbe essere il turno di Marco Chiarella. L’attaccante esterno classe 2002, nello scorso campionato 20 presenze (15 da titolare) con la maglia del Catania realizzando 5 reti. Chiarella arriverebbe dagli etnei con la formula del prestito. Un “chiavistello” per ottenere Morra? Si capirà presto.