Il Rimini va alla ricerca dell’allenatore: spunta Francesco Tomei, nell’ultima stagione al Picerno

Si avvicinano giorni cruciali per la scelta del prossimo allenatore del Rimini. Ieri sera riunione tecnica, nelle prossime ore verranno presi in considerazione diversi profili e poi nel fine settimana la decisione. Il cronoprogramma prevede l’annuncio lunedì o martedì, verrà ufficializzato il nuovo tecnico e poi si stringerà anche sul mercato. Perché ormai manca poco più di un mese alla data del ritrovo, si parla del 14 luglio, e va costruita la squadra, anche se in buona parte, in forza dei contratti in essere, c’è già un’ossatura.

Sul fronte degli allenatori è emerso nelle ultime ore un “vecchio” amore del Rimini, Francesco Tomei, pescarese classe ’72, nell’ultima stagione allenatore del Picerno in serie C, dove ha fatto molto bene (8° posto). Su 37 partite giocate, ne ha vinte 11, pareggiate 18 e perse 8, con una media punti di 1.38. In precedenza Tomei aveva allenato il Monopoli ed era stato il vice allenatore a Verona, Roma, Lecce e Pescara e collaboratore tecnico per cinque anni al Sassuolo. Un profilo che corrisponde al profilo voluto dalla società, esperienza importante come secondo e negli ultimi anni come capo allenatore, capacità di valorizzare i giovani e saper esprimere un calcio aggressivo ed anche spettacolare. Potrebbe essere il profilo adatto per dimenticare alcune partite al Neri non propriamente spettacolari.

Negli ultimi giorni il direttore sportivo Antonio di Battista ha visionato alcuni giovani perché si profila anche l’esigenza di sostituire gli Under in prestito che saranno richiamati dalle loro società di appartenenza. Ci sono discrete chances che alcuni di questi rimangano un altro anno a Rimini, come Cinquegrano e Malagrida, più difficile per Cioffi. Ma anche su questo fronte i prossimi giorni saranno decisivi. All’ordine del giorno c’è anche la scelta della sede per il ritiro, in ballo due località sull’Appennino, anche per questo tema entro breve verrà presa una decisione.