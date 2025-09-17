Il Rimini ufficializza l’ingresso di Giammarioli come direttore generale e direttore sportivo

Ora è ufficiale, Stefano Giammarioli è il nuovo direttore generale e direttore sportivo del Rimini. Lo annuncia il club biancorosso in una nota: “Rimini Football Club comunica di aver affidato a Stefano Giammarioli l’incarico di Direttore Generale e Direttore Sportivo del club.

Dirigente umbro con una lunga e consolidata esperienza nel calcio professionistico, Giammarioli ha legato il proprio nome a realtà di primo piano. Dopo gli inizi a Gubbio, dove è stato protagonista della storica scalata del club dalla Serie D alla Serie B, ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo della Cremonese per cinque stagioni, contribuendo al ritorno in Serie B della società grigiorossa nel 2017 dopo 11 anni. Successivamente ha fatto ritorno a Gubbio, per poi ricoprire incarichi dirigenziali al Grosseto, confermandosi come figura di riferimento per competenza e capacità organizzative. Con il suo arrivo, il Rimini F.C. rafforza la propria struttura dirigenziale, affidandogli la responsabilità delle aree sportiva e gestionale. Il Club rivolge a Stefano Giammarioli un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro”.