Il Rimini annuncia: «Iscrizione, depositati i documenti nei tempi previsti». Da Roma arrivano segnali positivi

«Il Rimini Football Club comunica di aver depositato tutta la documentazione necessaria nei termini previsti al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/26 corredata di tutti gli adempimenti finanziari e normativi richiesti dal sistema Licenze Nazionali».

Un comunicato lineare che la società avrebbe dovuto fare già venerdì scorso ma il fatto di aver completato l’ingente pratica in fretta ha suggerito di far passare il week-end per poi effettuare ulteriori controlli stamane. Gli stipendi sono arrivati ai tesserati proprio poche ore fa per il semplice motivo che i bonifici erano stati fatti venerdì scorso secondo le modalità previste dal regolamento e quindi non sarebbero potuti arrivare prima. Insomma il Rimini, da quanto filtra da Roma, è in regola con tutto e parteciperà al prossimo campionato di serie C.