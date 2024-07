Il Rimini sistema la fascia sinistra con il terzino Falbo

Il Rimini chiude le operazioni sulla fascia sinistra. Infatti è in dirittura d’arrivo la trattativa con Luca Falbo, classe 2000, nato a Chivasso in Piemonte ma uscito dalle giovanili della Roma prima e della Lazio poi. Quindi le esperienze in serie C, nella vicina Viterbo dove collezionò 19 gettoni, poi più a sud a Monopoli dove andò decisamente meglio con 24 presenze condite anche da 3 gol, quindi Avellino con 8 partite e da gennaio di quest’anno a Brindisi con 12 apparizioni e un gol. L’annuncio ufficiale atteso per oggi, rimane da vedere la formula: se in prestito dall’Avellino oppure a titolo definitivo.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola