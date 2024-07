Il Rimini si sposta nel ritiro in Carpegna

L’ultimo allenamento nel pomeriggio, una bella doccia, giusto il tempo di preparare i bagagli e poi tutti sul pullman, direzione Carpegna. Il Rimini manda in archivio la prima parte del suo ritiro precampionato e da questa sera si trasferisce a poco più di sessanta chilometri da Frontone dove ha trascorso gli ultimi dodici giorni. Dal 16 luglio scorso, infatti, i biancorossi si sono sottoposti a una doppia seduta di allenamento e lo stesso programma continuerà nella nuova location dove Colombi e compagni alloggeranno all’Hotel Anna. Il ritorno in Riviera è fissato per sabato 3 agosto quando, alle 18.30, al “Romeo Neri”, sarà di scena la Sambenedettese per una delle classiche amichevoli estive. Infine gli abbonamenti: al momento sono 273 le tessere vendute in vista della nuova stagione ormai alle porte.