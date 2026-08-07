Calcio Eccellenza, il Rimini gongola: ha i gemelli del gol

Il Rimini sorride. Ha i suoi gemelli del gol, una coppia internazionale che punta a fare fuoco e fiamme nel campionato di Eccellenza. Infatti è arrivato l’uruguaiano Facundo Piazze dopo un viaggio di oltre 12 ore e ieri, ancora un po’ scombussolato dal fuso orario e dal clima visto che è passato dai 6 gradi di Montevideo agli oltre 30 di Rimini, ha svolto al Romeo Neri il suo primo allenamento in forma un po’ ridotta dopo aver svolto le consuete visite mediche e firmato il contratto fino a giugno 2027. E’ difficile che Facundo Piazze troverà spazio nel primo test stagionale a Senigallia, invece più probabile uno spezzone di gara mercoledì 12 contro il Tre Penne al Romeo Neri.

La coppia del gol

Facundo Piazze farà coppia in attacco con lo spagnolo Lorenzo Carmona che la Fermana ha fatto di tutto per confermare tanto da fare un post sui canali social del club il il 25 giugno alle 15.30 dove ufficializzava la conferma dell’attaccante ma poi l’annuncio fu tolto mezz’ora dopo. Carmona, abile ad attaccare la profondità, ha segnato 9 gol l’anno scorso con i gialloblù saltando le prime quattro giornate, Facundo Piazze invece ne ha messi a segno 10 con la Lucchese e 18 l’anno precedente con il Vastogirardi. Insomma le cifre dicono che il Rimini ha in canna tanti gol senza considerare Cicarevic autore di 9 reti con la Fermana, sempre l’anno scorso e quindi compagno di squadra di Carmona.

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