Calcio Eccellenza, il Rimini gongola: ha i gemelli del gol

Il Rimini sorride. Ha i suoi gemelli del gol, una coppia internazionale che punta a fare fuoco e fiamme nel campionato di Eccellenza. Infatti è arrivato l’uruguaiano Facundo Piazze dopo un viaggio di oltre 12 ore e ieri, ancora un po’ scombussolato dal fuso orario e dal clima visto che è passato dai 6 gradi di Montevideo agli oltre 30 di Rimini, ha svolto al Romeo Neri il suo primo allenamento in forma un po’ ridotta dopo aver svolto le consuete visite mediche e firmato il contratto fino a giugno 2027.
E’ difficile che Facundo Piazze troverà spazio nel primo test stagionale a Senigallia, invece più probabile uno spezzone di gara mercoledì 12 contro il Tre Penne al Romeo Neri.