Il Rimini segna 5 gol nel test di Verucchio: Parigi illumina con due gol, un assist e una traversa

Ultima amichevole pre-campionato del Rimini, che nella tradizionale sfida ferragostana con il Verucchio si impone per 0-5. Davanti a 300 spettatori e sotto una cappa opprimente, Buscè fa ampio turnover e nel primo tempo cambia nove undicesimi della squadra che ha vinto in Coppa Italia contro l’Arzignano, confermando i soli Dobrev e Cioffi. Il Rimini chiude il primo tempo avanti grazie al gol di Ubaldi, quindi nella ripresa entra Parigi e tra il 48’ e il 57’ segna due gol, inframmezzati da una traversa colpita e da un assist per lo 0-3 del baby Rubino. Poi il ritmo cala e quando si fa il conto alla rovescia in attesa della fine, ecco che all’85’ Langella conferma il feeling con il gol e firma la “manita”.