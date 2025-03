Nelle 50 edizioni della Coppa Italia Serie C già andate in archivio, solo una squadra è riuscita a ribaltare una sconfitta interna per 0-1 e ad alzare il trofeo: si tratta dello Spezia, che nell’edizione 2011-2012 centrò l’impresa, andando a rimontare il Pisa. Però le regole erano differenti da quelle attualmente in vigore.

Il gol in trasferta valeva doppio

I toscani espugnarono lo stadio Picco con un gol di Tulli al 16’ e sbloccarono il punteggio anche nella gara di ritorno, con Favasulli, prima di subire l’uno-due della squadra di Michele Serena, a segno con Guerra nel recupero del primo tempo e al 77’. All’epoca il gol in trasferta valeva “doppio” e quindi a parità di reti si impose lo Spezia per i due gol segnati fuori casa contro uno solo del Pisa.

Le altre sei volte con lo 0-1

Lo 0-1 all’andata si è presentato in altre sei occasioni nella storia della Coppa Italia ma in nessun altro caso la rimonta è riuscita. Nel 1996 l’Empoli bissò lo stesso risultato contro il Monza anche al Castellani, nel 1999 alla Spal bastò il pareggio a reti bianche per superare il Gualdo mentre Brindisi (nel 2003 contro la Pro Patria) e Spezia (nel 2005 contro il Frosinone) pareggiarono 1-1 il match di ritorno in casa. Più recentemente, ancora protagonista in negativo il Monza (0-1 e 1-1 contro la Salernitana nel 2014) e infine la Viterbese, che nel 2018 perse 3-1 ad Alessandria dopo il ko del Rocchi.

Solo il Cesena