Il Rimini riparte: i prezzi di abbonamenti e singoli biglietti al Romeo Neri

“Con lo slogan “Io, noi siamo Rimini”, sono stati svelati i costi di biglietti e abbonamenti della ripartenza dei biancorossi in Eccellenza.

Si parte dai ticket singoli: Curva 10 euro, Tribunale Laterale 15, Centrale 25 e Centralissima 40.

Poi ci sono gli abbonamenti veri e propri, fino al 23 agosto ci sarà l’offerta lancio: la Curva costerà 50 euro, la Tribunale Laterale 100, la Centrale 240 e la Centralissima 350. Dopo questa data i costi aumenteranno: Curva 80, Tribuna Laterale 150, Centrale 350 e Centralissima 490. Costi diversi per donne, over 65 e U18. Anche qui c’è l’offerta lancio: Curva 25 (40), Tribuna Laterale 50 (75), Centrale 120 (175), Centralissima 175 (245). I bambini sotto i 14 anni entrano gratis se accompagnati.