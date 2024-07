Il Rimini riflette sull’attaccante Capone e valuta Maccherini Tonini in difesa

Prima uscita stagionale per il nuovo Rimini targato Antonio Buscé. Oggi alle 17 a Frontone, i biancorossi affronteranno il Delfino Curi Pescara, squadra abruzzese che milita in Eccellenza e che nei giorni scorsi ha perso 15-1 con il Bari e 9-0 con la Salernitana. L’obiettivo è quello di iniziare a mettere un po’ di minuti nelle gambe ma, soprattutto, vedere a che punto sono i lavori. Dopo appena una settimana di allenamenti non si può certo chiedere la luna, ma vedere sul campo già alcuni movimenti sarebbe importante per trarre poi tutte le conclusioni del caso. Sicuramente ci sarà spazio per tutti i giocatori.

Riflessioni su Capone

Intanto, sono ore di riflessione su Andrea Capone, attaccante esterno di 22 anni che continua ad allenarsi con i biancorossi ma che non si sa se verrà contrattualizzato. Da Brescia potrebbe arrivare in prestito Elia Maccherini Tonini. Difensore centrale classe 2003, vanta 31 presenze in Serie D con la Paganese e, nella passata stagione, un gettone nella Carrarese.