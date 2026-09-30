Il Rimini rende omaggio a Gianluca Vialli: una maglia speciale sabato 3 ottobre contro il San Marrino

Ex compagni di squadra del primo storico scudetto della Sampdoria, dell’ultima Coppa Campioni vinta dalla Juventus o della Nazionale, campioni di altre discipline sportive, società professionistiche e non di calcio provenienti da diverse regioni e dal territorio: dopo la speciale riunione del gennaio 2025 ribattezzata “Uniti per Gianluca Vialli” nasce a Rimini il primo Premio Gianluca Vialli.

L’evento - patrocinato da AIC, AIAC Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini, sostenuto dalla famiglia del grande campione scomparso e con media partner quali Rai Sport e Radio TV Serie A -, è organizzato dall’Associazione culturale Weplay e si articolerà in una ricca tre giorni di sport, inclusione, solidarietà e momenti celebrativi in calendario fra domenica 4 e martedì 6 ottobre ancora a Rimini.

A poco più di tre anni dal 5 giugno 2023 in cui il suo cuore smise di battere per sempre a Londra dopo aver lottato come un leone contro un tumore al pancreas, saranno come detto tantissimi i vecchi amici che lo ricorderanno e riceveranno riconoscimenti che portano il suo nome. Tanti doriani del primo storico tricolore della Sampdoria 1991 (dal “gemello” Roberto Mancini a Ivano e Dario Bonetti, Mannini, Lanna, Invernizzi, Pari, Dossena, Pagliuca e Pellegrini), gli ex bianconeri Tacconi, Torricelli, Di Livio, Ravanelli, Padovano e Bonucci, ex compagni in Azzurro come i parmensi Di Chiara e Melli, rappresentanti istituzionali della Lega Calcio Serie A, Serie B e dei diversi enti territoriali. E altri ospiti a sorpresa.

Un emozionante prologo dell’evento avrà per teatro sabato 3 lo stadio Romeo Neri in cui nel 1982 un giovanissimo Gianluca Vialli con la maglia della Cremonese diede spettacolo segnando un gol e sfornando un assist nella stagione della sua esplosione. La rinata Rimini Calcio ha deciso di omaggiare il grande campione scomparso scendendo in campo nel derby con il San Marino con una maglia a scacchi biancorossi impreziosita dal logo del Premio Vialli e ha realizzato due maglie speciali con i numeri 9 Vialli e 10 Mancini presentate questa mattina in conferenza stampa dal presidente Marco Lombardi che saranno consegnate martedì al Fulgor al Ct della Nazionale e alla famiglia del campione scomparso.