Il Rimini rende omaggio a Gianluca Vialli: una maglia speciale sabato 3 ottobre contro il San Marino

Rimini Calcio
  • 30 settembre 2026
Il Rimini rende omaggio a Gianluca Vialli: una maglia speciale sabato 3 ottobre contro il San Marino

Ex compagni di squadra del primo storico scudetto della Sampdoria, dell’ultima Coppa Campioni vinta dalla Juventus o della Nazionale, campioni di altre discipline sportive, società professionistiche e non di calcio provenienti da diverse regioni e dal territorio: dopo la speciale riunione del gennaio 2025 ribattezzata “Uniti per Gianluca Vialli” nasce a Rimini il primo Premio Gianluca Vialli.

L’evento - patrocinato da AIC, AIAC Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini, sostenuto dalla famiglia del grande campione scomparso e con media partner quali Rai Sport e Radio TV Serie A -, è organizzato dall’Associazione culturale Weplay e si articolerà in una ricca tre giorni di sport, inclusione, solidarietà e momenti celebrativi in calendario fra domenica 4 e martedì 6 ottobre ancora a Rimini.

A poco più di tre anni dal 5 giugno 2023 in cui il suo cuore smise di battere per sempre a Londra dopo aver lottato come un leone contro un tumore al pancreas, saranno come detto tantissimi i vecchi amici che lo ricorderanno e riceveranno riconoscimenti che portano il suo nome. Tanti doriani del primo storico tricolore della Sampdoria 1991 (dal “gemello” Roberto Mancini a Ivano e Dario Bonetti, Mannini, Lanna, Invernizzi, Pari, Dossena, Pagliuca e Pellegrini), gli ex bianconeri Tacconi, Torricelli, Di Livio, Ravanelli, Padovano e Bonucci, ex compagni in Azzurro come i parmensi Di Chiara e Melli, rappresentanti istituzionali della Lega Calcio Serie A, Serie B e dei diversi enti territoriali. E altri ospiti a sorpresa.

Un emozionante prologo dell’evento avrà per teatro sabato 3 lo stadio Romeo Neri in cui nel 1982 un giovanissimo Gianluca Vialli con la maglia della Cremonese diede spettacolo segnando un gol e sfornando un assist nella stagione della sua esplosione. La rinata Rimini Calcio ha deciso di omaggiare il grande campione scomparso scendendo in campo nel derby con il San Marino con una maglia a scacchi biancorossi impreziosita dal logo del Premio Vialli e ha realizzato due maglie speciali con i numeri 9 Vialli e 10 Mancini presentate questa mattina in conferenza stampa dal presidente Marco Lombardi che saranno consegnate martedì al Fulgor al Ct della Nazionale e alla famiglia del campione scomparso.

Via col padel

Il via alla tre giorni si avrà domenica 4 ottobre con uno sport praticato da tantissimi ex campioni, il padel. Teatro di una prima giornata di divertimento e grande inclusione sarà il Circolo Padel Rimini che si affaccia sul mare a due passi dalla Darsena, dalla ruota panoramica e dalla “palata” sul portocanale.

Qui, sotto la regia delle campionesse Silvia Storari e Laura Golarsa, si susseguiranno e alterneranno per gran parte della giornata un Torneo Legend che vedrà sfidarsi nella “gabbia” gli ex calciatori, un torneo aperto agli appassionati locali che avranno la possibilità di misurarsi con i loro beniamini e un momento dedicato al Parma Special con una trentina di ragazzi diversamente abili con una speciale divisa celebrativa gialloblù a dare dimostrazione della loro passione.

Il Footgolf

Lunedì 5 si proseguirà all’insegna dello sport en plein air con una tappa al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano. Qui nel primo pomeriggio alcuni rappresentanti delle Sampdoria Legend, Parma Legend e Juventus Legend dopo pranzo si sfideranno torneo e daranno dimostrazioni e consigli agli appassionati che si presenteranno ad ammirarli.

Fra i pazienti con i campioni

Grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Ausl Romagna, nella mattinata di martedì 6 una delegazione di ex compagni dei tempi blucerchiati e bianconeri farà visita all’ospedale Infermi di Rimini. Dove ad attenderla e ad accompagnarla nei vari reparti troverà la direttrice medica del presidio ospedaliero di Rimini Francesca Raggi e il Dottor Clown.

i premiati

Il momento clou, la consegna degli straordinari premi realizzati dal prestigioso maestro orafo Gerardo Sacco, si terrà martedì 6 ottobre alle 18.30 con la conduzione del vice direttore di Rai Sport Massimo Proietto coadiuvato dalla giornalista Sky Martina Quaranta nella cornice del Cinema Fulgor, sala in cui un altro grandissimo maestro come il Premio Oscar Federico Fellini si intrufolava da bambino per vedere i suoi primi film trasformata dal Comune di Rimini in una vera bomboniera sotto la regia dello scenografo Dante Ferretti.

Sette le categorie individuate per un Premio che intende “celebrare la memoria di Gianluca Vialli e i valori di sport, rispetto, impegno e coraggio che ha saputo trasmettere, in particolare alle giovani generazioni” e questi i calciatori, tecnici ed esperti di comunicazione che saranno a Rimini a riceverli:

Premio Legend Roberto Mancini

Premio Goleador Aic Pio Esposito (Inter)

Premio Amico del cuore Fabrizio Ravanelli

Premio giovane talento Serie B Adin Licina (Cremonese)

Premio giovane talento Serie C Giacchino Barranco (Vis Pesaro)

Premio giornalismo sportivo Alessandro Antinelli (Rai Sport)

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