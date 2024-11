Il Rimini punta sul rientro di Cioffi

L’obiettivo immediato è provare a convocare Cioffi per la partita di domenica contro la Torres. Oggi infatti l’ex anconetano tenterà a rientrare in gruppo e nel caso dovesse disputare quasi tutto l’allenamento con il resto dei compagni partecipando quindi anche alle contromisure targate Torres le sue possibilità di essere convocato domani aumenterebbero a dismisura.

Il recupero di Cioffi sarebbe molto importante se non altro perché permetterebbe a Buscè di avere un ventaglio di soluzioni più corposo specialmente a gara in corso. Almeno contro la Torres visto che Cioffi di sicuro non partirebbe titolare a differenza invece delle prossime partite dove una volta ritrovare la condizione massima si candiderebbe sicuramente ad entrare nell’undici di partenza.

Per il resto invece nessuna novità all’orizzonte, vale a dire Malagrida, Gorelli e Lombardi continuano a svolgere lavori personalizzati e quindi salvo miracoli guarderanno dalla tribuna la sfida contro i rossoblù sardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA