Il Rimini punta a 2.500 abbonati: via alla promozione “Amico Biancorosso”

Il Rimini punta a quota 2.500 abbonati e a una media di 4mila spettatori al Romeo Neri. Per questo motivo il club lancia la promozione “Amico Biancorosso” dedicata ai 2053 abbonati che, per primi, hanno mostrato supporto, calore e attaccamento al nuovo corso. “Quest’iniziativa - si legge in una nota del club - si sostanzia nella possibilità, che concediamo solo ai primi 2053 abbonati, di portare un amico o un familiare allo stadio in ognuna delle partite casalinghe al prezzo di 30 euro. Chi aderirà all’iniziativa riceverà gratuitamente una T-Shirt Limited Edition con il logo storico della Rimini Calcio. L’Amico Biancorosso potrà scegliere il proprio posto, tra quelli rimanenti, nei settori Laterali, Distinti e Curva. Con questa iniziativa la società conta di arrivare all’obiettivo di 2500 abbonamenti e oltre e riaprire i distinti. Se tutti i 2053 abbonati aderissero potremmo avere 4000 persone allo stadio ogni domenica e creare qualcosa di speciale ad ogni gara casalinga. La promozione riservata a chi ha già sottoscritto un abbonamento si potrà attivare al costo di 30 euro, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19, presso lo Stadio Romeo Neri. Basterà mostrare il QR code inviato via messaggio, i dati personali dell’amico e il settore scelto tra quelli disponibili per avere un secondo abbonamento e la T-Shirt Limited Edition”.