Il Rimini per la panchina fa un pensiero a Galloppa

Soltanto una ha percorso più chilometri ed è la Giana Erminio solo perché nei play-off era entrata prima ed è andata più avanti rispetto al Rimini, dopo aver fatto lo stesso tragitto in campionato ma anche in Coppa Italia (senza però vincere l’ambito trofeo). I lombardi hanno raggiunto le 52 partite.

Neppure le big, quali Vicenza, Pescara o Ternana giusto per citare quelle impegnate attualmente nella Final Four, sono state capaci di fare tanto. Per esempio, il Vicenza se dovesse accedere in finale play-off si fermerà a quota 47, il Pescara a 46, la Ternana ne ha giocate meno e neppure Padova, Avellino e Virtus Entella vincitrici dei tre giorni hanno osato fare meglio di Colombi e compagni.

Il Rimini ha chiuso con 48 partite alle spalle. In campionato i biancorossi hanno disputato, come tutti i club dei gironi A e B, 38 partite, alle quali vanno aggiunte le 8 di Coppa Italia contro Arzignano, Lumezzane, Vicenza, Team Altamura, Trapani (andata e ritorno) e Giana Erminio (andata e ritorno) e le 2 di play-off con la Vis Pesaro nel primo turno nazionale.

Galloppa risiede a Cesena e in passato ha allenato anche il Santarcangelo in Serie D (stagione 2018-2019), prima di approdare a Firenze nel 2020. Il tecnico romano piace anche al Lumezzane.

Per quanto riguarda la coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, a cui partecipa grazie al successo in Coppa Italia Serie C, il Rimini al turno preliminare sfiderà fuori casa la vincitrice dei play-off di Serie C e, qualora vincesse, al turno successivo affronterebbe in trasferta il Parma.

