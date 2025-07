Il Rimini non paga gli stipendi di maggio: in arrivo una penalizzazione

Dal timore alla dura realtà. Il Rimini non ha pagato ai propri tesserati gli stipendi del mese di maggio e quindi inizierà il prossimo campionato di Serie C con una penalizzazione di almeno 2 punti (penalizzazione che potrebbe raddoppiare, cosa assai probabile, qualora non fossero stati pagati neppure i contributi). La certezza si è avuta in mattinata: nessuno dei tesserati ha infatti ricevuto sul proprio conto corrente l’atteso bonifico. Quella di stamattina era una sorta di dead line: la speranza era che fossero stati fatti bonifici ordinari dopo le 17.30 del primo luglio. In questo caso, la valuta sarebbe stata il 3 luglio, con “salvataggio” in extremis come accaduto per la licenza nazionale. Invece niente soldi. E la cosa più preoccupante è l’assenza della proprietà, che non si sta facendo trovare neppure dai dirigenti/soci rimasti: Di Battista, Sanapo e De Vita, dopo le dimissioni di Geria, approdato al settore giovanile del Palermo. Insomma, la nuova stagione inizia malissimo per il Rimini e per una società che aveva già ottenuto tutto il credito possibile dalla città, compreso il Comune per la questione del centro sportivo.