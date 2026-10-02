Il Rimini non era mai partito così forte nella sua storia

Rimini Calcio
Il Rimini festeggia il passaggio del turno in coppa Italia foto morosetti
Il Rimini festeggia il passaggio del turno in coppa Italia foto morosetti

Cinque successi di fila, uno dietro l’altro e tre trasferte andate a segno comprese nel pacchetto (Sammaurese, Santarcangelo e Osteria Grande). Non era mai successo al Rimini in campionato nella sua ultracentenaria storia. E’ bene sottolineare che i biancorossi non hanno solo giocato tra i professionisti, dove magari i campionati possono essere più difficili anche se di solito la forza della squadra è proporzionata alla categoria, ma anche tra i dilettanti. Insomma si tratta di un doppio record storico di notevole importanza che si aggiunge a quelli inanellati fino adesso in questa stagione che sta promettendo molto bene. E mercoledì sera il 3-0 in coppa Italia rifilato al Pietracuta che è valso la qualificazione agli ottavi di finale ne è una piacevole conferma.

Due squadre

Contro i rossoblù Gadda ha dato ampio spazio a chi fino adesso aveva giocato poco. Nel dettaglio 8 undicesimi dei titolari è rimasto fuori sia per scelta tecnica che per infortunio, vedi Carmona che ne avrà per circa un mese dopo lo stiramento rimediato domenica scorsa a Castel San Pietro contro l’Osteria Grande.

Il prodotto che ne è venuto fuori è stato di grande qualità tanto da indurre il tecnico biancorosso a spargere elogi a destra e a sinistra per i suoi ragazzi. Poi a gara in corso è entrato anche qualche pezzo da novanta, uno su tutti l’uruguaiano Piazze, a bersaglio su rigore che ha portato a cinque le segnature tra campionato e coppa Italia. Però balza all’occhio la formazione iniziale che difficilmente si vedrà in campionato e che invece probabilmente sarà riproposta a Novafeltria il 14 ottobre in coppa Italia.

In soldoni il diesse Pietro Tamai ha costruito due squadre proprio per non lasciare nulla d’intentato.

Socio numero 9

Oggi sarà presentato allo stadio nell’ambito della consueta conferenza stampa prepartita di Gadda (si giocherà domani in casa con il San Marino) il nono socio che si affiancherà dunque ad Alvisi, Bianchi, Lanzetti, Lombardi, Cocciolo, Benedettini, Falzetti e Lisi.

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Coppa accoppiamenti ottavi

Il 14 ottobre alle ore 20.30 sono in programma le sfide degli ottavi di finale. Questi gli accoppiamenti: Castenaso-Imolese, Russi-Massa Lombarda, Fratta Terme-Sammaurese, Vis Novafeltria-Rimini.

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