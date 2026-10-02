Il Rimini non era mai partito così forte nella sua storia

Cinque successi di fila, uno dietro l’altro e tre trasferte andate a segno comprese nel pacchetto (Sammaurese, Santarcangelo e Osteria Grande). Non era mai successo al Rimini in campionato nella sua ultracentenaria storia. E’ bene sottolineare che i biancorossi non hanno solo giocato tra i professionisti, dove magari i campionati possono essere più difficili anche se di solito la forza della squadra è proporzionata alla categoria, ma anche tra i dilettanti. Insomma si tratta di un doppio record storico di notevole importanza che si aggiunge a quelli inanellati fino adesso in questa stagione che sta promettendo molto bene. E mercoledì sera il 3-0 in coppa Italia rifilato al Pietracuta che è valso la qualificazione agli ottavi di finale ne è una piacevole conferma.

Contro i rossoblù Gadda ha dato ampio spazio a chi fino adesso aveva giocato poco. Nel dettaglio 8 undicesimi dei titolari è rimasto fuori sia per scelta tecnica che per infortunio, vedi Carmona che ne avrà per circa un mese dopo lo stiramento rimediato domenica scorsa a Castel San Pietro contro l’Osteria Grande.

Il prodotto che ne è venuto fuori è stato di grande qualità tanto da indurre il tecnico biancorosso a spargere elogi a destra e a sinistra per i suoi ragazzi. Poi a gara in corso è entrato anche qualche pezzo da novanta, uno su tutti l’uruguaiano Piazze, a bersaglio su rigore che ha portato a cinque le segnature tra campionato e coppa Italia. Però balza all’occhio la formazione iniziale che difficilmente si vedrà in campionato e che invece probabilmente sarà riproposta a Novafeltria il 14 ottobre in coppa Italia.

In soldoni il diesse Pietro Tamai ha costruito due squadre proprio per non lasciare nulla d’intentato.