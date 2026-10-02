Il Rimini non era mai partito così forte nella sua storia

Cinque successi di fila, uno dietro l’altro e tre trasferte andate a segno comprese nel pacchetto (Sammaurese, Santarcangelo e Osteria Grande). Non era mai successo al Rimini in campionato nella sua ultracentenaria storia. E’ bene sottolineare che i biancorossi non hanno solo giocato tra i professionisti, dove magari i campionati possono essere più difficili anche se di solito la forza della squadra è proporzionata alla categoria, ma anche tra i dilettanti. Insomma si tratta di un doppio record storico di notevole importanza che si aggiunge a quelli inanellati fino adesso in questa stagione che sta promettendo molto bene. E mercoledì sera il 3-0 in coppa Italia rifilato al Pietracuta che è valso la qualificazione agli ottavi di finale ne è una piacevole conferma.