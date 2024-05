Il Rimini, Morra e la clausola sul contratto

L’obiettivo sarà tenere i pezzi da novanta. Il mercato è ancora distante, però il futuro del Rimini passa senza meno dai suoi pezzi da novanta.

Claudio Morra è il fiore all’occhiello del club biancorosso. Venti gol complessivi (19 in campionato e uno in coppa Italia) e un contratto con il Rimini fino al 30 giugno 2026. Quando ha messo nero su bianco l’estate scorsa, Morra ha fatto inserire sul contratto una clausola, di una certa rilevanza, che se “coperta” da una società (e accettata dal giocatore) sarà sufficiente per portarlo via dal Rimini.

Gli altri big

C’è già una buona spina dorsale e quindi la base da cui ripartire non manca. Il portiere e capitano Colombi ha firmato fino al 30 giugno 2025 e in questa stagione si è dimostrato super affidabile. Non dovrebbero esserci dubbi sulla sua permanenza. Al centro della difesa c’è Pietrangeli che ha da poco rinnovato fino al 30 giugno 2026. In questo caso invece la questione è diversa perchè già a gennaio ha rischiato di partire con direzione Bolzano, poi invece ha terminato la stagione in riva all’Adriatico legandosi al Rimini per un paio di anni altrimenti a giugno sarebbe andato via a costo zero. Il Sudtirol non è mai uscito di scena e c’è da scommettere che tra poco tornerà alla carica. Insomma non sono alte le possibilità che Pietrangeli rimanga nonostante il contratto.

Il terzo tassello della spina dorsale è Langella, ruolo regista di centrocampo. In totale 40 gettoni tra campionato, play-off e coppa Italia con un gol segnato. Non sempre brillante però nel complesso un punto di riferimento costante (geniale l’assist a Cernigoi nello 0-1 di Gubbio), ha messo nero su bianco fino a giugno 2025. Quindi l’attacco che oltre a Morra prevede sotto contratto anche i vari Ubaldi, Lamesta e Cernigoi (tutti fino al giugno 2025). Solo l’ultimo ha deluso un po’ le attese anche se il gol di Gubbio è stato pesantissimo.

In seconda fila ci sono il terzino sinistro Semeraro che dopo un avvio difficile si è ripreso, il lituano Megelaitis sdoppiatosi tra mezzala e terzino destro, il centrocampista Garetto (abile sulle palle inattive), l’esperto Sala, il jolly difensivo Lepri e i centrocampisti Rosini e Leoncini. Forse non tutti resteranno ma il materiale utile alla causa non manca.

Tra scadenze e ritorni

Detto che Capanni tornerà per fine prestito alla Ternana e che Malagrida rientrerà alla Sampdoria, in scadenza di contratto ci sono i difensori centrali Gorelli e Gigli (e i loro casi sono più urgenti da affrontare), il secondo portiere Colombo, i terzini Quacquarelli, Oddi e Tofanari, i centrocampisti Marchesi e Delcarro. Torneranno Lombardi (dal Pontedera) e Acampa (dal Renate).

© RIPRODUZIONE RISERVATA