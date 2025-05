Il Rimini inizia a scaldare il motore verso i play-off

Mentre 18 squadre ieri stavano per scendere in campo nella prima gara da dentro o fuori dei play-off, il Rimini iniziava a fare le prime prove a una settimana dal debutto nella fase nazionale. D’accordo era solo una partitella in famiglia al Romeo Neri ma il tecnico Buscè voleva vedere i primi segnali dopo una settimana, quella passata, di soli allenamenti.

Intanto c’era un caldo asfissiante da domare che su un campo duro come quello di ieri ha reso ancora più tosta la partitella. E per ovviare a questa problematica il tecnico biancorosso ha fatto disputare soltanto 50 minuti dividendo il tempo in due tronconi: 30 e 20 minuti.

Soltanto una rete firmata da Mattia Mini, prodotto del settore giovanile, ma tanta attenzione in fase difensiva che poi da diversi mesi è diventata il marchio di fabbrica del Rimini. Quindi se da una parte il caldo ha reso difficoltose le operazioni dall’altro la squadra biancorossa ha mostrato buona attenzione a meno di una settimana dal ritorno in campo.

Buscè ha mischiato le carte senza fare quindi una sorta di titolari contro riserve. In questi casi il primo obiettivo è tenere l’infermeria più vuota possibile. Quindi portare un po’ tutta la rosa sullo stesso livello di condizione e sotto questo punto di vista la missione è a buon punto.

Gorelli è sempre fermo ai box mentre ieri Gagliano e Cioffi hanno lavorato a parte più che altro in via precauzionale. Entrambi non destano preoccupazione in vista di domenica e oggi staranno a riposo come tutta la squadra che riprenderà gli allenamenti domani.