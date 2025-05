Giacomo Parigi è reduce da una brillante stagione con la maglia del Rimini. Per sua stessa ammissione la migliore stagione della sua carriera. Ora si sta godendo le ferie ed un altro anno di contratto con la società biancorossa, ma un giocatore che sigla 11 reti (e sei assist) non può passare inosservato nel mercato estivo. Lui però non vuol sentire parlare di mercato: «Sinceramente non ho sentito nessuno, né il mio procuratore, né il Rimini. Dico subito che qui sto benissimo - sottolinea con decisione l’attaccante - ho un altro anno di contratto e non ho la più pallida idea se ci siano state richieste per me».

C’è però il “ma” che qualsiasi professionista non esclude in partenza: «Questo è il nostro lavoro, se dovessi avere richieste le valuterei con attenzione. Non si può mai sapere, perché il mercato estivo è strano. Però, ripeto, a Rimini sto benissimo e francamente mi dispiacerebbe andare via. Ora mi godo un po’ di vacanza».