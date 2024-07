Il Rimini ha ufficializzato gli ingaggi di Chiarella e del bulgaro Dobrev. Torna Accursi

Il Rimini ha ufficializzato in mattinata gli ingaggi degli attaccanti esterni Marco Chiarella (dal Catania, in prestito fino al 30 giugno 2025) e Kristian Dobrev (bulgaro classe 2001 provienente dallo Slavia Sofia). Torna, dopo i mesi trascorsi all’Adriese (12 presenze e 6 reti), l’attaccante Diego Accursi, che ha firmato un contratto annuale con opzione fino al 2026. I tre giocatori saranno in campo, agli ordini del tecnico Antonio Buscè, alle 16.30 allo stadio Romeo Neri per la prima seduta della nuova stagione.

Questi i convocati. PORTIERI: Simone Colombi e Samuele Sammarini. DIFENSORI: Davide Acampa, Gabriele Bellodi, Bryan Brisku, Alessandro Diotallevi, Tomas Lepri, Gianluca Longobardi, Matteo Gorelli, Samuele Rosini e Francesco Semeraro. CENTROCAMPISTI: Marco Garetto, Christian Langella, Mattia Leoncini, Alessandro Lombardi e Linas Megelaitis. ATTACCANTI: Diego Accursi, Marco Chiarella, Jacopo Cernigoi, Kristian Dobrev e Leonardo Ubaldi.

Ecco lo staff tecnico. Allenatore: Antonio Buscè; Vice Allenatore: Francesco Nuti; Collaboratore Tecnico e Responsabile Match Analyst: Filippo D’Alesio; Preparatore Portieri: Federico Agliardi; Preparatore Atletico: Stefano Valentini; Recupero Infortunati: Alberto Galdiolo; Team Manager: Fabio Gatta; Magazzinieri: Andrea Fabbri ed Erio Lazzarini.

Lo staff medico sanitario. Coordinatore Area Medico-Sanitaria e Responsabile Strutture Sanitarie: Dottor Maurizio Panunzio; Responsabile Sanitario e Medico Sociale: Dottor Pasquale Contento; Medico Sociale: Dottor Luca Marcantonio; Consulente Area Medico-Sanitaria: Dottor Jacopo Gamberini; Medico Sociale Settore Giovanile: Dottor Tommaso Ballerini; Nutrizionisti: Sara Bezzi e Francesco Danza; Massofisioterapista: Andrea Acciarri; Terapista della Riabilitazione: Andrea Frattaruolo; Massofisioterapisti: Daniele Tentoni e Simone Trusso.