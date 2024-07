Il Rimini ha presentato il tecnico Antonio Buscè: «Porto con me entusiasmo, professionalità e voglia di migliorarmi giorno dopo giorno». Ufficiale l’ingaggio del difensore Bellodi.

In ritardo di quasi un’ora a causa di un incidente stradale che ha creato code in autostrada, Antonio Buscè è stato presentato poco prima delle 13 dal Rimini nella cornice del Rimini Cafè. Così il nuovo tecnico: «Io ho tante motivazioni e porto con me entusiasmo, professionalità e voglia di migliorarmi giorno dopo giorno. Cercherò inoltre di sbagliare il meno possibile. Migliorarsi nel quotidiano sarà il motto che per i giocatori diventerà parola d’ordine. Sono un esordiente in C e per me Rimini deve essere un trampolino di lancio e non un punto di arrivo. Come sarà il campionato? Difficile, con squadre forti, allenatori bravi e giocatori preparati. Il mio Rimini dovrà avere entusiasmo ed essere propositivo per questo dovremo avere coraggio che non significa presunzione. Saremo positivi in modo da gestire al meglio i momenti no».

Lo staff di Antonio Buscè sarà completato dal vice allenatore Francesco Nuti (era anche lui alla Vibonese), dal preparatore atletico Stefano Valentini (ex Monopoli) che lavorerà insieme al confermato Alberto Galdiolo (avrà il compito di recuperare gli infortunati), dal preparatore dei portieri Federico Agliardi (proveniente dalla Fermana) e dal confermato match analyst Filippo D’Alesi.

Ai margini della conferenza stampa, il direttore sportivo Di Battista ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Gabriele Bellodi, difensore centrale che compirà 24 anni il 2 settembre e che è reduce dalla retrocessione con l’Olbia, con cui ha giocato 36 presenze e realizzato un gol.