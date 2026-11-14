Il Rimini ha la chance di prendere il largo

Prima contro seconda. La capolista contro l’unica squadra che fino a questo momento è riuscita a tenerle il passo. Oggi, alle 15 (arbitra Luca Ghirardi di Ravenna, lo stesso del successo sul campo della Sammaurese), il Rimini riceve il Castenaso: una vittoria porterebbe i biancorossi a +9, mentre un successo ospite riporterebbe il distacco a 3 punti. Massimo Gadda, però, non vuole caricare la partita di significati definitivi. È un big match, non una finale: il tecnico chiede serenità e consapevolezza.

«I numeri presentano già da soli la partita - dice nell’immediata vigilia - si incontrano quelle che fino a oggi sono state le due squadre più brave. Il Castenaso ha perso soltanto alla prima giornata, arriva da undici risultati utili, nelle ultime cinque gare ha fatto 15 punti. Sta facendo grandi cose. Ma se riusciremo a fare la nostra prestazione, con l’atteggiamento giusto, sarà dura anche per loro».

Gadda domenica era presente a Castenaso-Imolese. Una gara particolare, su un campo piccolo e con un’illuminazione non ottimale, ma sufficiente per ricavare indicazioni. «Mi è sembrata una squadra compatta, con giocatori pericolosi, soprattutto davanti. Ben organizzata, che sviluppa un buon calcio, sicuramente mi ha fatto una buona impressione. Noi dovremo avere pazienza e concedere poco, perché la partita è lunga».

Insomma, una sfida importante, ma non decisiva. «Assolutamente no. È sicuramente una partita importante, ma non è una di quelle che ti fanno vincere il campionato. Andare a +9 significherebbe aver un bel vantaggio, ma non chiuderebbe i conti. Il calcio brucia tutto molto in fretta: una settimana sei un eroe, quella dopo non lo sei più».

A proposito, a chi indica il Rimini come favorito per la vittoria finale, il tecnico biancorosso risponde così. «Probabilmente siamo la squadra più forte, quella con la rosa migliore. Ma poi bisogna dimostrarlo e confermarlo sul campo. Da calciatore ho vinto cinque campionati e non sempre eravamo i più forti: siamo stati, però, i più bravi. Anche l’anno scorso la nuova Spal era indicata da tutti come la squadra più forte del girone, ma non ha vinto. Quindi accettiamo il ruolo di favoriti, consapevoli di avere la responsabilità di riportare questa città subito in un’altra categoria».

Infine una riflessione sugli aspetti che lo hanno maggiormente soddisfatto. «Di cose in realtà ce ne sono tante. Dall’atmosfera che si respira in città che sinceramente mi ha sorpreso, a una società nuova ma che non ci fa mancare nulla dandoci l’opportunità di fare vita da atleti professionisti, alla capacità dei ragazzi di fare subito gruppo e di calarsi in una realtà che per molti di noi era completamente nuova».

Per quanto riguarda la formazione, non ci saranno gli infortunati Carmona, Bernardi e Zulu mentre Zannoni è convocato con la Nazionale di San Marino.