Il Rimini ha davanti un’occasione d’oro: al Romeo Neri c’è la rivale diretta Bra

Vincere. Per respirare, rialzare la testa e tenere aperta, anche solo di uno spiraglio, la porta della speranza. Perché, al contrario, si scivolerebbe ancora più giù, verso un baratro che fa paura solo a guardarlo. Questo pomeriggio contro il Bra, il Rimini dovrà mettere tutto: cuore, orgoglio e coraggio. Perché la salvezza, oggi come oggi, sarebbe un piccolo miracolo sportivo. Ma i miracoli, si sa, capitano solo a chi ci crede fino in fondo. Battere i piemontesi significherebbe non solo cancellare quell’insopportabile “meno” dalla classifica, ma vorrebbe dire anche vedere a cinque punti di distanza i giallorossi e perché no, rosicchiare qualcosa al Perugia e quindi al penultimo posto.