Il Rimini ha appena annunciato il nuovo allenatore: è Antonio Buscè. Arriva dalla Vibonese in Serie D

E’ Antonio Buscè il nuovo allenatore del Rimini. Lo ha appena annunciato la proprietà nel corso della cena di fine stagione in corso al Coconuts. Buscè ha firmato un contratto di un anno con opzione per la prossima stagione. Quella di Rimini sarà la sua prima esperienza tra i professionisti. Ma, in fondo, alla Romagna è legato: Buscè arrivò infatti bambino a Ravenna da Napoli, giocò in Berretti e poi in Primavera, debuttando in Serie B nella stagione 1993-1994. Esterno destro di grandissima quantità ma anche di buona qualità, nel 1996 passò al Baracca Lugo, con cui giocò tre campionati di C2, affrontando sei volte il Rimini (la prima volta il 17 settembre 1995, vittoria dei lughesi al Romeo Neri con gol dell’ex Pasquale Traini). Poi il decollo: Padova, Lumezzane, tantissimi anni a Empoli, quindi Reggina, Bologna e chiusura di carriera a Pisa. Come allenatore, ha debutto nelle giovanili dell’Empoli nella stagione 2017-2018 in Under 17. Quindi 135 panchine con la Primavera, che ha condotto allo scudetto nella stagione 2020-2021, quando in finale battè 5-3 l’Atalanta con doppiette di Baldanzi ed Ekong dopo il gol iniziale di Asllani su assist di Fazzini.

Nell’ultima stagione, il passaggio con i grandi, in Serie D sulla panchina della Vibonese, guidata al 3° posto nel Girone I con 72 punti alle spalle dell’imbattuto Trapani e del Siracusa e davanti alla Reggina. Nelle prime 26 giornate aveva perduto due sole volte, sempre contro il Trapani. Ha poi chiuso un po’ in calo con altre 4 sconfitte nelle ultime 11 giornate.

Quasi certamente Buscè sarà presentato alla stampa la prossima settimana.