Il Rimini gioca su più tavoli e ora aspetta la Sammaurese

C’è fame in casa Rimini. L’anno scorso di questi tempi la fine era dietro l’angolo, il conto alla rovescia era ormai diventato inesorabile visto che l’ultima partita fu il 22 novembre. Poi il buio assoluto per tanti e troppi mesi fino alla rinascita di questa estate. Nel frattempo tanta fame e rabbia aveva accumulato il Rimini tanto che lo si nota adesso in questa stagione con 12 gare vinte su 13, vantaggio di 9 punti sulla seconda, il Castenaso, che ha pagato dazio sabato al Romeo Neri e come se non bastasse i quarti di finale di coppa Italia raggiunti un mesetto fa.
Adesso i biancorossi si rituffano sul secondo obiettivo stagionale perchè mercoledì sera al Romeo Neri arriverà la Sammaurese: in palio l’accesso alla semifinale (ore 20.30).