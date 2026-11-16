Il Rimini gioca su più tavoli e ora aspetta la Sammaurese

C’è fame in casa Rimini. L’anno scorso di questi tempi la fine era dietro l’angolo, il conto alla rovescia era ormai diventato inesorabile visto che l’ultima partita fu il 22 novembre. Poi il buio assoluto per tanti e troppi mesi fino alla rinascita di questa estate. Nel frattempo tanta fame e rabbia aveva accumulato il Rimini tanto che lo si nota adesso in questa stagione con 12 gare vinte su 13, vantaggio di 9 punti sulla seconda, il Castenaso, che ha pagato dazio sabato al Romeo Neri e come se non bastasse i quarti di finale di coppa Italia raggiunti un mesetto fa.

Non c’è un attimo di tregua, insomma, visto che domenica sarà ancora campionato, questa volta sul campo dell’insidioso Massa Lombarda che sfiderà mercoledì l’Imolese in coppa Italia. Se non altro anche i bianconeri saranno chiamati agli straordinari ragion per cui tra sei giorni si partirà alla pari. E’ presumibile che mercoledì il tecnico Gadda si rifugierà nel turn-over come del resto ha sempre fatto in coppa Italia fino adesso ma poichè l’appetito vien mangiando e ci si sta avviando verso la fine della fase regionale (poi ci sarà quella nazionale e chi vincerà andrà direttamente in serie D a meno che non finisca nei play-out in campionato) è altrettanto presumibile che Gadda si affiderà ad una squadra comunque competitiva. Tradotto, non si vuole lasciare nulla d’intentato secondo il vecchio detto che vincere aiuta a vincere. Del resto se il Rimini vola in campionato è anche per l’autostima che la coppa Italia gli ha regalato fino adesso.

Pertanto sarà un Rimini vero quello di mercoledì sera anche perchè comunque la Sammaurese sta disputando un discreto campionato nonostante il recente passo falso in campionato.

La recente nuova imbattibilità (Roberto e compagni non prendono gol da 470 minuti) rappresenta un’altra buona iniezione di fiducia perchè solo con questi numeri si scende poi in campo con le ali sui piedi.

Il Rimini cannibale aspetta al varco la Sammaurese con una veste sicuramente diversa dal campionato ma sempre con la fame che lo ha contraddistinto fino adesso.

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